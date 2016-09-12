هذه هي فوائد الفواكه للأطفال!

كثيرًا ما ننصح الأطفال بتناول مختلف أنواع الفاكهة إذ تحتوي على العناصر الغذائية التي تفيد الصحة. لذلك، عليك التأكد من إضافة مختلف أنواع الفاكهة إلى نظامه الغذائي. تابعينا في هذا النص لتكتشفي ما هي فوائد الفواكه للأطفال وما هي أهم الأنواع التي يمكنك تقديمها.

يحصل الطفل في أيامنا هذه على معظم السعرات الحرارية من خلال تناول الأطعمة السريعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون. لذلك، عليك أن تشجعيه على تناول الأطعمة الصحية مثل الفاكهة. لكن لماذا الفاكهة؟ ما هي أبرز فوائد الفاكهة؟

تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والصوديوم والدهون وعلى 0% من الكولستيرول.

تعتبر غنية بالألياف التي تساعد على السيطرة على الكولسترول في الدم. كما يخفّض هذا العنصر الغذائي من نسبة إصابة الطفل بمشاكل في الجهاز الهضمي والمعدة والقلب.

تؤكد حصول الطفل على كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها إذ تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسوم والحديد. كما تحتوي على الفيتامين سي الذي يعمل على علاج مشكلة تلف الأنسجة في الجسم في حين أن حمض الفوليك يعزّز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تحتوي الفاكهة على أنواع عدة من الفيتامينات مثل الفيتامين A وb1 وb2 وb6 التي تعتبر أساسية لنمو الجسم.

لذلك، بعد حصولك على كل هذه المعلومات، تأكدي من إضافة الفاكهة إلى نظام طفلك الغذائي! حاولي تقديمها بطريقة مميزة أو تقطيعها بطريقة غريبة في حال لم يكن طفلك يحبذ تناول الفاكهة. هذا وعليك التأكد من عدم تناول الطفل يوميًا النوع ذاته من الفاكهة ومحاولة التنويع بها بقدر الإمكان.