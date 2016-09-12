مفتي القدس يدعو لإنهاء الانقسام بشكل فوري

دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين خلال خطبة العيد، لضرورة العمل وبشكل فوري لإنهاء الانقسام الأسود في تاريخ شعبنا، وتوحيد الصف الفلسطيني، لأن المخاطر الجسيمة التي تحيط بقضيتنا الوطنية اكبر من كل المصالح والأحزاب.

وحذر الشيخ حسين، من دعاة تعميق الانقسام لمصالح حزبية ضيقة لا تخدم آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وأكد على انه آن الأوان لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، داعيا العالم أجمع إلى دعم حقوق شعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.

فيما هنأ، الشعب الفلسطيني وقيادته والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده وقد تحققت آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وقد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك إلى جانب الرئيس محمود عباس، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والمئات من المواطنين.