الاحتلال يفرج عن الأسير اللواء « سمور » بعد 15 عاما من الاعتقال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اللواء حسين سواعدة « سمور » (63 عاما) بعد 15 عاما على اعتقاله.

واحتشد عشرات المواطنين في استقبال اللواء سمور على بوابة سجن « عوفر » الاحتلالي، غرب مدينة رام الله.

وقال اللواء سمور، لوكالة « وفا » الرسمية: إن الحرية شعور لا يوصف، إلا أنني حررت جسديا من السجن، فالحرية لا تكتمل إلا بحرية فلسطين وتحرير بقية الأسرى من السجون« .

وأكد ضرورة إنهاء ملف الأسرى والإفراج عنهم، وتحقيق الوحدة الوطنية، »لحماية أعمار مزيد من الشبان".

وفور الإفراج عنه، توجه اللواء سمور إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات، ووضع إكليلا من الزهور عليه، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، ومن ثم جرى تكريم اللواء سمور في مقر الاستخبارات العسكرية بمدينة رام الله، حيث كان يشغل منصب مدير الجهاز قبل اعتقاله.