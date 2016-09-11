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الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة إذنا بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:28 - 11 سبتمبر 2016
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا واعتقلت المواطن عيسى محمد أحمد النطاح (36 عاما).

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