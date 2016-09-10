فارس العرب تطلق مشروع الأضاحي لعام 2016

أطلقت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية مشروع الأضاحي لهذا العام ،بتمويل كريم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بدبي ،وذلك بهدف التخفيف عن الشعب الفلسطيني في ظل الاوضاع السيئة التي يعانيها في قطاع غزة.

و سيتم من خلال المشروع توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الإنسانية في قطاع غزة ، بالإضافة الى أسر الأيتام المكفولين لدى المؤسسة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد السيد /طارق البنا رئيس المؤسسة وممثل مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم في قطاع غزة، بأن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة مشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية المستمرة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عنالأسر الفقيرة والمحتاجة ،وتعزيزا لمبدأ الروابط الاجتماعية بين الشرائح المختلفة في المجتمع وإدخال البهجة في نفوسهم خلال عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم السيد طارق البنا باسمه واسم أعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين والمتطوعين بالمؤسسة بالتهنئة القلبية الحارة للامة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

شاكرا مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانيةعلى ثقتها المستمرة بالمؤسسة وعلى جهودها الحثيثة التي تبذل في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.