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أسعار العملات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 05:22 - 09 سبتمبر 2016
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الجمعة على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.76 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.24 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.30 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.42 شيقل.

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