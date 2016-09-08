4961 مولود جديد و265 حالة وفاة في قطاع غزة

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية- الشق المدني اليوم الخميس، أن قطاع غزة شهد 4961 مولود جديد بواقع 160 مولود يوميًا خلال أغسطس.

وأوضحت الإدارة في تقرير صادرة عنها، أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجَّلت خلال أغسطس الماضي 1297 مولود جديد ، فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 1190مولود.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال 945 مولود ، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 917 مولود، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 612 مولوداً جديداً.

بحسب تقارير وزارة الداخلية، فإن مكاتب الأحوال المدنية التابعة للوزارة المنتشرة في محافظات القطاع سجلت 265حالة تبليغ عن وفاة خلال أغسطس الماضي ،بواقع 9حالات وفاة يومياً.

كما وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة 72 تبليغ عن حالات وفاة، في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 77إشعار تبليغ عن وفاة.

وسجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 46 تبليغ عن وفيات، فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 44 تبليغ وفيات، في حين سجَّل مكتب الأحوال المدنية بمحافظة رفح 26 تبليغ عن حالة وفاة.

يشار إلى أن شهر أغسطس الماضي شهد زيادة في عدد المواليد مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه بواقع 527 مولود جديد ، حيث سجلت الأحوال المدنية خلاله 4434 مولود.