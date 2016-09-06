منتخب السعودية يقلب تأخره أمام العراق لفوز ثمين

حول المنتخب السعودي تأخره أمام نظيره العراقي بهدف، لفوز بهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب « شاه علم » بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم التي تقام في روسيا عام 2018.

وانفرد المنتخب السعودي بهذا الانتصار المثير والثمين بصدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط بعد تحقيقه الانتصار الثاني على التوالي بعد تغلبه بالجولة الماضية على منتخب تايلند بهدف وحيد، أما منتخب العراق فأصبح وضعه صعبا ومعقدا بعد تلقيه الهزيمة الثانية ليبقى بالمركز الأخير في المجموعة.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب العراقي الذي كان الأفضل في معظم اوقات اللقاء، إلا أن المنتخب السعودي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة ليخرج فائزا بهدفين لهدف.

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول لصالحه بهدف لاعبه مهند كرار الذي جاء في الدقيقة الـ18، وعدل نواف العابد النتيجة للسعودية في الدقيقة الـ81، وعاد نفس اللاعب وسجل هدف الفوز قبل دقائق من النهاية ومن ضربة جزاء أيضا.