الانتخابات:أكبر نسبة « مرشحين » شباب ولا يوجد قوائم مسجلة باسم حماس

أظهرت صور نشرتها لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن أكبر نسبة من المترشحين للانتخابات المحلية القادمة كانت من فئة الشباب من 25 - 35 عاماً.

وبينت الصور التي تابعتها « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، حول توزيع المرشحين حسب الفئة العمرية، أن نسبة المرشحين التي أعمارهم بين 25-35 عامًا 31%، فيما المرشحون التي أعمارهم بين 36- 45 عامًا 29%، و25% مرشحون أعمارهم بين 46-55 عاماً، فيما بلغت نسبة المرشحين الذين أعمارهم فوق ال 55 عام 15%.

أما توزيع القوائم الانتخابية وفق صفة الترشح، فتظهر وجود 458 قائمة باسم « مستقل »، و271 باسم حركة فتح، و42 قائمة للتحالف الوطني، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 22 قائمة، و41 قائمة باسم ائتلاف، فيما ظهرت 13 قائمة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و6 لجبهة النضال الشعبي و6 أخرى لحزب الشعب، اما المبادرة الوطنية فلها 3 قوائم، وواحدة لجبهة التحرير الفلسطينية وأخرى باسم حركة وطن.

وقد لاحظ المتتبعون لهذه الصور، عدم وجود قوائم باسم حركة حماس، وهو ماردت عليه اللجنة خلال تعليقات على صفحة اللجنة على الفيس بوك أن « حماس » ليس لها قوائم باسمها.









