مساعٍ لإجراء استفتاء في كيان الاحتلال حول مستقبل الضفة

كشفت صحيفة « يديعوت أحرونوت » عن تشكيل مجموعة « إسرائيلية » جديدة من شخصيات معروفة تحت اسم « القرار 50 »، تهدف الى خلق رأي عام في كيان الاحتلال من أجل إجراء استفتاء حول الانسحاب من الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن قادة المجموعة أكدوا أن استمرار الاحتلال سيقود « إسرائيل » الى نهايتها.

وأكدت المجموعة أن « إقامة دولة فلسطينية سيضمن بقاء »إسرائيل« كدولة ذات أغلبية يهودية قوية وأن البديل هو دولة ثنائية القومية ».

وتضم المجموعة سياسيين، ومسؤولي امن الاحتلال، وفنانين ونشطاء اجتماعيين. ويأتي تشكيلها قبل حلول الذكرى الخمسيين لاحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وقالت المجموعة إنها« أرسلت مذكرة الى بنيامين نتنياهو تدعوه الى إجراء الاستفتاء، كونه يعلن تأييده لقيام دولة فلسطينية ».

ومن بين مؤسسي المجموعة، « عامي ايلون »، رئيس سابق في الاستخبارات، وعمرام متسناع، جنرال سابق، جلعاد شير، كبير المفاوضين في عهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق ايهود باراك.