ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في تل أبيب الى 3 قتلى

أفادت الإذاعة العبرية العامة بأن حصيلة انهيار موقف السيارات في تل ابيب ارتفعت الى 3 قتلى بعد العثور على جثة اخرى بين الأنقاض.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت أمس أن الحادث وقع في شمال شرقي تل أبيب، وإن هناك عمالا مفقودين دون تحديد عددهم، في حين قالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن عدد المفقودين 15.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، إن « المسعفين أفادوا أن هناك إصابة خطرة نقلت إلى مستشفى اخيلوف في تل أبيب، بينما أصيب خمسة بجروح طفيفة ».

وقال اتحاد إنقاذ الخدمات الطبية « إن رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ تعمل على انتشال » الذين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.

ونفى مصدر في الشرطة فرضية الاعتداء، وقالت « يبدو أن سقف مرآب للسيارات انهار في موقع البناء »، مرجحا وجود عمال محاصرين في الداخل.