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برشلونة يحدد مدى خطورة إصابة ميسي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:03 - 05 سبتمبر 2016
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خضع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للفحوصات الطبية اليوم في ناديه برشلونة الذي أعلن أن اللاعب يعاني من آلام يحاول التعافي منها.

وقالت صحيفة « سبورت » الإسبانية « أطباء برشلونة أكدوا أن اللاعب لا يزال يعاني من الآلام ولكن هذا لا يعني أنه يعاني من إصابة خطيرة ».

ونصح الأطباء ميسي مواصلة تدريباته مع برشلونة بحمل خفيف وعدم إحهاد نفسه ووفقًا لبيان النادي الذي بين مطالبة الأطباء :« بخفض وتيرة التدريبات في الأيام المقبلة ».

وبحسب بيان الأطباء وتشخيصهم للبرغوث الأرجنتيني، فإن إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام ألافيس سيعتمد على تطور حالته في الأيام القليلة القادمة.

وكان ميسي قد عاد من الأرجنتين إلى برشلونة بعد تأكد صعوبة مشاركته أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

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