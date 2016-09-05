100 الف تصريح لسكان الضفة خلال عيد الاضحى

صادق وزير الحرب « الإسرائيلي » أفيغدور ليبرمان على منح تسهيلات لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن التسهيلات تتمثل بالسماح لـ « 100 » ألف فلسطيني من الضفة زيارة « إسرائيل » خلال أيام العيد، وتنسيق لأداء الصلاة لسكان الضفة وقطاع غزة في المسجد الأقصى. إضافة إلى تنسيق من الإدارة المدنية لسفر فلسطينيين عبر مطار بن غوريون والتنسيق لزيارة أسر من قطاع غزة في الخارج والقدوم لغزة عبر معبر الكرامة.

وقام منسق شؤون المناطق بولي موردخاي باطلاع مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات الدولية عن تلك التسهيلات.

يشار إلى أن حرية الحركة مكفولة لجميع البشر وفق القوانين والمواثيق الدولية، إلا أن إسرائيل تمنعها عن الفلسطينيين من خلال احتلالها والحواجز التي تقيمها بين المحافظات والمناطق وحصارها لقطاع غزة، وعندما تسمح لأيام بحركة جزئية للفلسطينيين في المناسبة تظهر نفسها أنها تتنازل وتقدم خدمات لفلسطينيين من حقهم المسلوب.