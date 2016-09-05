« الصحة » تعلن عن السياسة الوطنية بتخفيض نسبة الملح في الخبز

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين بمدينة رام الله، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عن السياسة الوطنية الفلسطينية بتخفيض نسبة الملح في الخبز، بحضور ممثلين عن منظمة التعاون الإيطالية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة جواد عواد، إن مبادرة تخفيض نسبة الملح في الخبز تعتبر الأولى في الإقليم، وهذا يأتي تماشيا والتزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية بمكافحة الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بالحد الأدنى من استخدام الملح والدهون المشبعة، مؤكدا أن الوزارة بدأت بتطبيق السياسة الأولى للانطلاق بعد ذلك للحد من الدهون المشبعة في الغذاء وضمن مواصفة فلسطينية.

وبين عواد أن للملح آثار سلبية، أهمها ارتفاع الضغط الذي يؤدي إلى أمراض القلب، وزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض السرطانية، موضحا أن المسبب الأول للوفاة بنسبة 30% يعود لأمراض القلب والأوعية الدموية، والسبب الثاني بنسبة 14% يعود لمرض السرطان بأنواعه المختلفة.

وأضاف: اجتماعنا اليوم دليل واضح على تدخل السياسات ضمن موافقة فلسطينية تأخذ دور القانون في التنفيذ والمتابعة، وهذه السياسة تتمثل في تخفيض الملح في الخبز، الأمر الذي سيساهم بخفض نسبة المصابين بالضغط وأمراض القلب والسرطان ويساهم في الحد من الوفيات نتيجة هذه الأمراض.

بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بالعديد من المهام والمسؤوليات، أبرزها المساهمة في حماية صحة وسلامة المواطنين بشكل عام والمستهلكين بشكل خاص.

وأوضحت أن المؤسسة أصدرت أكثر من 10 تعليمات إلزامية بخصوص التغذية شملت منتجات عديدة مثل الأغذية الخاصة، والمكملات الغذائية، والتدعيم الغذائي، وكان آخرها التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالحدود العليا لبعض المكونات الغذائية والتي تنظم كمية الملح المسموح إضافتها إلى منتج الخبز.

وأكدت على أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بالبدء بالرقابة والتفتيش على تطبيق أحكام هذه التعليمات والتعامل مع المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك وقانون المواصفات والمقاييس.

واشتملت الجلسة على محورين، المحور الأول تناول البرنامج الوطني لتقليل من استهلاك الملح، والثاني عرض التعليمات الفنية الإلزامية للحد الأعلى المسموح به في الخبز.

وتطرق مدير دائرة التغذية في وزارة الصحة موسى حلايقة في جلسته إلى أن استهلاك ملح الطعام في فلسطين بلغ 7 غرام يوميا، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيض النسبة إلى 5 غرام في اليوم.

وتطرق إلى كيفية تقليل استهلاك ملح الطعام، مؤكدا على ضرورة التدخل عن طريق الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية على مستوى الصناعة والأغذية المصنعة في المطاعم الفنادق وغيرها، إضافة إلى ضرورة التوعية والتثقيف بمدى خطورة تبادل الملح بكميات كبيرة.

من جانبه، تحدث مدير التعليمات الفنية الإلزامية في مؤسسة المواصفات والمقاييس سليم الجيوسي، حول صلاحية جهة الرقابة في مصادرة أو إتلاف أي سلعة غير مطابقة للتعليمات الفنية، أو السماح بإعادة تصنيعها لجعلها مطابقة.