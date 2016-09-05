أسير قاصر يروي تفاصيل اعتقاله الهمجي من قبل الاحتلال

نكّلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، بالأسير القاصر مازن منذر رمضان (17 عاماً)، من رام الله، خلال عملية اعتقاله والتحقيق معه كما وأخضعته للتفتيش العاري.

وقال الأسير رمضان لمحامي نادي الأسير، لدى زيارته في معتقل « المسكوبية »، إن قوات الاحتلال اعتقلته من منزله فجر 22 آب المنصرم، وعصبت عينيه وكبّلت يديه بشدّة بمرابط بلاستيكية خلف ظهره.

وأضاف أن الجنود نقلوه في مركبة عسكرية وأجلسوه على أرضيتها، وكلما كان يطلب منهم إرخاء المرابط التي سبّبت له آلاماً شديدة، كانوا يردّون عليه بشتمه وشتم أفراد عائلته، لافتاً إلى أنهم نقلوه إلى إحدى المعسكرات، ولم يُسمح له بتناول الطعام والشراب واستخدام المرحاض.

وأكّد أن السجّانين في « المسكوبية » أجبروه على خلع ملابسه، وفتّشوه تفتيشاً عارياً، مشيراً إلى أنه أُخضع للتحقيق المكثّف لأربعة أيام، وهو مقيّد اليدين والقدمين.

وبيّن الأسير رمضان أنه يقبع في زنزانة منفردة منذ اعتقاله، تنتشر فيها الصراصير، ويقدّم له طعام سيّئ كمّاً ونوعاً.