الكيالي: تسوية رواتب موظفي غزة سيتم تعديلها وفقاً للسيولة

أكدت وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين، أن تسوية صرف رواتب الموظفين بعد صرف المنحة القطرية أولية ومبدئية ونهاية وسيتم تعديلها.

وأضاف وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي خلال لقاء عقد بوفد من نقابة الموظفين في القطاع العام، أن تسوية صرف الرواتب سيتم تعديلها في حال تحسن السيولة لدى وزارة المالية بدءً من صرف راتب شهر 9.

وكانت النقابة، قد أعربت عن اعتراضها لوزارة المالية على التسوية المطروحة للرواتب, خلال اللقاء.

كما أعلنت النقابة، أنه تم الاتفاق بين المالية وجامعة فلسطين على تسديد رسوم أبناء الموظفين في الحكومة والأقارب من الدرجة الأولى بنسبة 50% من المستحقات.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا الخاصة بالموظفين مثل ملف التقاعد وعيد الأضحى.

يُذكر، أن وزارة المالية قررت بعد صرف المنحة القطرية للمدنيين ، عمل تسوية للرواتب بحيث أن بعض الموظفين لن يتسلموا رواتبهم حتى شهر 11، مما أثار غضب واستياء الموظفين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة.