المفتي: الاثنين 12 أيلول أول أيام عيد الأضحى

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، عصر اليوم الجمعة، عن أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الجمعة الموافق 2/9/2016م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم السبت 3/9/2016م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1437هـ، وعليه يكون يوم الأحد التاسع من ذي الحجة 1437 هـ وفق 11/9/2016م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الاثنين العاشر منه الموافق 12 أيلول 2016م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي في بيان صحفي، الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد المبارك عيد يمن وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.