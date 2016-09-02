الاحتلال يقتحم الخليل

ذكرت مصادر محلية فجر اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال « الإسرائيلي » اقتحمت أجزاء من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
ووفق هذه المصادر فإن قوات الاحتلال أجرت تفتيشا لبعض منازل المواطنين في المدينة من بينها بيت المواطن أشرف سدر الواقع في منطقة قيزون.
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