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غير تقليدي.. الكعبة تظهر بثوب جديد هذا العام مختلف عن السنوات الماضية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:51 - 01 سبتمبر 2016
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في كل عام، ومع دخول موسم الحج، يتم تغيير ثوب الكعبة بآخر جديد، إلا أن ثوب هذا العام سيكون مغايرا عن الأثواب السابقة.

فقد أعلنت لجنة فحص ومعاينة ثوب الكعبة المشرفة، « إعتماد تغييرات جديدة في الثوب الذي ستكتسى به في التاسع من شهر ذي الحجة المقبل ».

وقال ، مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة محمد بن عبدالله باجودة إنه إنه« تم تثبيت اربعة قناديل »الله أكبر« متصلة فوق بعضها بعضا، تتخللها فراغات متساوية وبطريقة منسقة بينها، وذلك تحت الحزام أعلى زاوية ركن الحجر الأسود، ووضع شريط لاصق بعرض 10 سم على طرفي كل جانب من جوانب الكسوة وبشكل متقطع ».

وأضاف أن "اللجنة باشرت تفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة بجميع مذهباته في ساحة قسم التجميع لخياطة الثوب، وأيضاً تثبيت مذهبات الحزام، وقراءة آياته التي تخص كل جهة من الجوانب، وأماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حدة، مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض، كما تم فحص ستارة باب الكعبة المشرفة كاملة من حيث ترتيب أجزائها وفق المتعارف عليه.

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