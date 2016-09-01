مقتل 4 جنود مصريين ومدني بتفجير مدرعات بالعريش

لقي اربعة جنود مصريين بينهم ضابط بالاضافة الى مدني خامس مصرعهم اليوم الخميس، واصيب خمسة اخرون جراء انفجارات استهدفت 3 مدرعات بمدينتي العريش والشيخ زويد.

وقالت مصادر امنية ان شرطيا ومدنيا قتلا في انفجار استهدف مدرعة شرطة من طراز « فهد » خلال سيرها على طريق يدعى جسر الوادي داخل مدينة العريش.

كما وقع انفجار ثان لمدرعة امن بمدخل مدينة الشيخ زويد بعبوة ناسفة فجرها مسلحون عن بعد في المدرعة بمدخل مدينة الشيخ زويد مما اسفر عن مقتل الجندي احمد محمد حسن 25 عاما من محافظة الغربية.

وقتل ضابط ومجند واصيب 5 جنود اخرين بجراح بالغة نتيجة انفجار ثالث استهدف مدرعة امنية بعبوة ناسفة اثناء تمشيطها لطريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

كما اصيب جندي مصري اخر اثر هجوم مسلح على كمين امني جنوب مدينة العريش ووقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الامن وعناصر مسلحة مما اسفر عن اصابة المجند وليد صلاح محمود 22 عاما اصيب بشظايا بالراس.

وتم نقل جثث القتلى والمصابين الى المستشفي العسكري بالعريش.