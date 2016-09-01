حملة تسريح جديدة في صفوف الجيش التركي

سرحت تركيا، الخميس، أكثر من 800 فرد آخر من الجيش، في أحدث حملة أمنية في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وأفادت الوكالة أن وزارة الدفاع الوطني سرحت من الخدمة 820 فردا من الجيش والبحرية، ومن بين هؤلاء هناك 648 هم بالفعل رهن الاعتقال.

وأطلقت الحكومة حملة أمنية واسعة النطاق ضد حركة يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن.

وتزعم أنقرة أن غولن وأتباعه كانوا مسؤولين عن محاولة الانقلاب العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 270 شخصا، فيما ينفي غولن أي تورط.

وجرى اعتقال حوالي 35 ألف شخص لاستجوابهم، مع أكثر من 17 ألفا منهم تم القبض عليهم رسميا لمحاكمته، كما تم تعليق عمل عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين أو طردهم من وظائفهم.