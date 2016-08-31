ليبرمان يوافق على بناء مشفى للأطفال وفق خطته « العصا والجزرة »

كشفت صحيفة هآرتس أن وزير الحرب « الإسرائيلي » أفيغدور ليبرمان وافق على بناء مستشفى للأطفال في بيت ساحور قرب بيت لحم.

ووفقا لمصادر في مكتب ليبرمان فقد تم اتخاذ القرار لبناء المستشفى في إطار خطة ليبرمان « العصا والجزرة » التي أعلن عنها ليبرمان قبل أيام.

ووفقا لهآرتس فتمويل بناء المستشفى سيتم من قبل مؤسسات أمريكية.

ويعتبر ليبرمان خطته « العصا والجزرة » تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية، وأن المبدأ الذي يوجه الخطة هو أن « من لديه استعداد للتعايش مع »إسرائيل« سيربح، ومن يؤيد الإرهاب سيخسر. وهكذا، مثلا، ستُمنح امتيازات للبلدات التي لا يخرج منها منفذو عمليات، وبالمقابل ستزداد العقوبات للقرى والحمائل التي يخرج منها مخربون وستُسحب منهم تصاريح العمل. كما ستُسحب امتيازات من قياديين فلسطينيين يؤيدون الإرهاب ».

واعتبر أن هناك 15 قرية وبلدة في الضفة، وتقع في المنطقة C، ولا يخرج منها منفذو عمليات، وستحظى « بتسهيلات فورية »، مثل توسيع خرائط هيكلية لقرى في وسط الضفة وبلدة قلقيلية، وإقامة « ممر اقتصادي بين أريحا والأردن » وبناء منطقة صناعية غربي نابلس ومستشفى في بيت ساحور وروضات أطفال وملاعب بوسط الضفة.