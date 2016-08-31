ليبرمان: التزامنا الأول هو إعادة جثث الجنود من قطاع غزة

تطرق وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للتقارير التي تحدثت عن أنه لن ينفذ صفقة تبادل مع حماس لإعادة جثث الجنود الذين قتلوا في الحرب على غزة.

ووجه ليبرمان حديثه لطاقم أخبار العاشرة بالقول « ما نشرتموه حول جثث الجنود لم يُقل، لا في جلسات مفتوحة أو مغلقة ».

وأضاف: « لقد صوتت ضد صفقة شاليط وأنا أعتقد أنني كنت محقًا، أنا أرى كم الذين يعودون للتخريب، أرى كم الذين يشاركون بالقتل »، مشددًا بالقول « لكن التزامنا الأول هو عادتهم، والثاني هو عدم فقد الأعصاب ».

وكانت القناة العاشرة نشرت هذا الأسبوع أن ليبرمان صرح أنه حسب تقديراته لن تتم إعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول من غزة لإسرائيل، زاعمة أن ليبرمان قال في حوار مغلق أجري مؤخرًا انه لا ينوي تنفيذ صفقة مع حماس.

بدوره رفض مكتب وزير الجيش بداية الأسبوع التطرق لتفاصيل الأمر، لكنهم في المكتب أكدوا على أنه يُعارض « دائمًا » صفقات أسرى مثلما تم سابقاً مع تنظيمات في السنوات الماضية، وأنه لنفس السبب عارض صفقة شاليط في 2011.

وذكر المكتب أيضًا أن ليبرمان يعتقد أنه « غير مسموح لأحد أن يعتقد أن الارهاب يُجدي نفعًا ».