تويتر تتيح للمستخدمين الربح من إعلانات الفيديو

وسعت تويتر من برنامجها الإعلاني Amplify بحيث تسمح للمستخدمين بالربح من الإعلانات التي ستظهر على مقاطع الفيديو التي يرفعونها.

وسيمكن في المرحلة الأولى للمستخدمين من الولايات المتحدة الحاصلين على موافقة تويتر تفعيل الإعلانات على فيديوهاتهم ببساطة عبر التأشير على خيار معين قبل نشر التغريدة. وستشارك تويتر أرباحها من إعلانات الفيديو مع الناشرين أصحاب الفيديو كما هو الحال في يوتيوب.

ولن تطالب تويتر الناشرين بحصرية مقاطع الفيديو لتفعيل الإعلانات عليها، بالتالي يمكن للمستخدمين نشر فيديوهاتهم على أكثر من منصة مثل يوتيوب وتويتر والربح من الموقعين عبر الإعلانات.

وكان برنامج الناشرين الربحي Amplify متاح سابقاً فقط للشركات أو لجهات رسمية مثل اتحاد كرة القدم الوطني، والآن أصبح متاحاً للمستخدمين الأفراد في الولايات المتحدة، ولم توضح تويتر أية شروط يجب التوفر عليها قبل الموافقة على حسابك، كما لم تذكر إن كانت ستوسعها لاحقاً لتشمل دول أخرى حول العالم.

من ناحية أخرى أعلنت تويتر عن إطلاق Media Studio والذي يمكن الناشرين من خلاله رفع وإدارة ونشر الصور ومقاطع الفيديو على تويتر من خلال أجهزة الكمبيوتر وكذلك عبر تطبيق Twitter Engage المتوفر على iOS.

وسيوفر الموقع الجديد الذي سيحل محل موقع الفيديو سابقاً مكتبة واحدة لإدارة الوسائط المتعددة من صور ثابتة ومتحركة ومقاطع فيديو مع إمكانية جدولة التغريدات ودعم تعدد الحسابات وإدارة فرق العمل.

كما أضافت تويتر تبويب الأرباح Earnings الجديد إلى تطبيقها المذكور سابقاً والذي يمكن من خلاله تتبع الأرباح المحققة من الإعلانات.

هذه الخطوة ستدعم تويتر على عدة مستويات من أهمها أن يكون لدى المستخدمين حافز مادي أكبر لنشر مقاطع الفيديو التي تزيد التفاعل لأنها ستزيد أرباحهم. ومن ناحية أخرى سترفع معدل التفاعل خاصة مع التوجه المتزايد نحو اعتماد الفيديو أكثر في الشبكات الاجتماعية، على أمل أن يزيد عدد المستخدمين بنسب مرتفعة لتتخلص تويتر من هذه اللعنة.