الفلسطينية أديان عقل بطلة العرب في الذاكرة

حصلت المتنافسة الفلسطينية أديان عقل، على المرتبة الأولى في البطولة العربية للذاكرة الاستثنائية في اختبار « حساب اليوم الموافق »، بعد حصولها على 94 نقطة.

وأقيم الاختبار للمتنافسة أديان بمقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، لتعذر وصولها الى الجزائر للمشاركة في المسابقة، تحت اشراف لجنة تحكيم دولية معتمدة من البطولة العربية للذاكرة.

وأعلنت اللجنة أن المتنافسة أديان عقل هي بطلة العرب في الذاكرة في اختبار حساب اليوم الموافق، وأنها حطمت الرقم القياسي العربي القديم.

وشارك في البطولة العربية 307 متنافسين، يمثلون 11 دولة عربية، وتتكون البطولة من 11 اختبارا متنوعا.