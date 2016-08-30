الشرطة تضبط نصف كغم من المواد المخدرة في الخليل

ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، نصف كيلوغرام من المواد المخدرة داخل منزل في مدينة الخليل .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة داخل منزله في الخليل، تحصلت الشرطة على أمر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط المخدرات .

وأضافت انه تم العثور خلال عملية التفتيش على 25 مغلف من مادة الماريغوانا المهجنة وزنها 250 غم، وكمية من مادة الماريغوانا المخلوطة بالتبغ 150غم، ومادة الحشيش 70غم، و22 حبة « الاكستازي » المخدرة 44 غم، إضافة لعدد من الحبوب المنشطة المهربة، وأدوات التعبئة والتغليف وميزان حساس، وعملة مزيفة من فئة 200 شيقل.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على صاحب المنزل، وبسماع أقواله اعترف بحيازته هذه الكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وجرى توقيفه لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .