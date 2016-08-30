« الرؤيا العالمية » تستنكر توقيف الاحتلال لمديرها في غزة حتى 1/10

استنكرت مؤسسة الرؤيا العالمية تأجيل الاحتلال الإسرائيلي توقيف مديرها في غزة محمد الحلبي حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وشككت منظمة « وورلد فيجن » في اتهامات « اسرائيل » للحلبي بتحويل ملايين الدولارات، مشيرة ان الارقام لا تتطابق مع الواقع.

وقال شقيق الحلبي بأن المحامي أبلغهم بأن الاحتلال اجل محاكمة شقيقهم محمد، الذي أعتقل في 15 يونيو الماضي عبر معبر ايرز عند عودته لغزة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة الرؤية كيفين جينكينز في تصريح الأول من نوعه، بأن اعتقال محمد جاء على خلفية تقارير كيدية، أرسلت للجانب الإسرائيلي.

وأضاف « جينكيز » بأن موظف كان يعمل في المؤسسة قدم شكوى لوجود مخالفات مالية ضد الحلبي قبل اعتقاله، ولكنه المؤسسة حققت من الشكوى ولم نجد أي دليل لإثبات هذه التهمة.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية اسرائيلي الى منح فلسطيني يعمل في منظمة خيرية دولية كبر « محاكمة عادلة ومفتوحة » بعد مزاعم عن تعذيبيه في الحجز.

وقالت المنظمة في بيان لها ان محمد الحلبي مدير فرع منظمة “وورلد فيجن” المسيحية الاميركية الدولية في غزة، “منع في البداية من الوصول الى محام وعندما سمح لها في نهاية المطاف برؤيته، زعم انه تعرض لمعاملة سيئة في الحجز.

وفي الرابع من آب/ اغسطس الماضي، اتهمت السلطات الاسرائيلية محمد الحلبي الموقوف منذ منتصف حزيران/يونيو بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الاخيرة الى حركة حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة.