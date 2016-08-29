هيئة المعابر تُنهي ترتيباتها لسفر حجاج غزة بدءًا من الغد

أنهت الهيئة العامة للمعابر والحدود بقطاع غزة كافة التجهيزات والترتيبات لسفر حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية عبر معبر رفح البري بدءًا من غدٍ الثلاثاء.

وأكدت هيئة المعابر في بيان لها، أنها جهَّزت كشوفات الحجاج المنوي سفرهم والبالغ عددهم « 2008 » بعد وصول جوازاتهم « المفيزة » من الجانب المصري إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

يذكر أنه سيتم سفر الحجاج على مدار الأيام الثلاثة القادمة من الأسبوع الجاري « الثلاثاء والأربعاء والخميس », وفق ما أعلنت هيئة الحدود والمعابر.

يُشار إلى أن معبر رفح البري مغلق منذ قرابة الـ 60 يوماً أمام حركة السفر للحالات الإنسانية، فيما لم تتضح الأمور بخصوص السماح للعالقين في الجانب المصري العودة إلى القطاع.