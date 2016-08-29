بدء تطعيم الحجاج المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين في غزة

أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بدء حملة التطعيم الخاصة بحجاج بيت الله الحرام للعام الجاري في محافظات القطاع اعتبارا من اليوم، وحتى الخميس المقبل خلال الدوام الرسمي.

وقالت المؤسسة إن التطعيم لسكان محافظة الشمال، ومحافظة غزة، والمحافظة الوسطى في مركز صحي الدرج، أما محافظتي خان يونس ورفح في مركز شهداء خان يونس « بندر خان يوس »، داعيةً المستفيدين لاصطحاب بطاقة الهوية، للتأكد ومطابقة الأسماء.

وكانت المؤسسة نشرت كافة أسماء الحجاج المستفيدين من مكرمة خادم الحرمين الشريفين من عائلات الشهداء في القطاع، وتم منحهم تأشيرات السفر، وعددهم 500 حاج عبر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.