الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، 10 مواطنين من محافظات جنين، والخليل، والقدس، بينهم ثلاثة فتية.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين، وهم: محمد تيسير نزال، وأحمد وليد السعدي، ووليد محمد السعدي، وغسان دلبح، على حاجز مفاجئ قرب محافظة رام الله، ورمزي القنيري وهو أسير محرر، ومحمد عثمان ابو قطنه، من مخيم جنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فتية من بلدة سلوان في القدس، وهم: نعمان زياد فرج (16 عاماً)، وأحمد مازن الرازم (17 عاماً)، وعمر إسماعيل شويكي (16 عاماً).

كما اعتقلت قوات الاحتلال مجدي مسالمة وهو أسير محرر من بلدة بيت عوا، في محافظة الخليل.