ميركل : سأبت « في الوقت المناسب » في موضوع ترشحي لولاية رابعة

رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجددا البت في موضوع ترشحها لمنصب المستشار في انتخابات العام المقبل.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانية (ايه آر دي)، قالت ميركل مساء اليوم الأحد إنها ستبت في هذا الموضوع « في الوقت المناسب »، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق على ترشحها مجددا لزعامة الحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر الحزب في كانون أول (ديسمبر) القادم، كما هو الحال بالنسبة لترشحها مجددا لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية في ايلول (سبتمبر) 2017.

وأضافت ميركل أنها لم تصرح حتى الآن بالوقت الذي ستعلن فيه قرارها.

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا كشفت أمس أن ميركل لا تعتزم الإعلان عن قرارها بشأن إعادة الترشح مرة أخرى لمنصب المستشار قبل ربيع 2017.

وذكرت مجلة (دير شبيجل) الألمانية الصادرة أمس السبت استنادا إلى دوائر داخل حزب ميركل المسيحي، أن سبب هذا التأجيل يتمثل في رغبة ميركل في أن تضمن أولا دعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة هورست زيهوفر، رئيس حكومة ولاية بافاريا.

ويشكل حزب ميركل والحزب البافاري ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

يشارإلى ان ميركل كانت تعتزم بالأساس الإعلان عن نيتها للترشح لفترة جديدة في ربيع العام الجاري، لكنها أرجأت ذلك إلى الخريف بسبب الخلاف مع الحزب المسيحي البافاري حول أزمة اللاجئين، وقد جددت ميركل، وفقا للمجلة، إرجاء إعلانها مرة أخرى إلى ربيع العام المقبل.