اليابان تستثمر 30 مليار دولار بأفريقيا حتى 2018

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت، باستثمار ثلاثين مليار دولار أميركي في أفريقيا حتى عام 2018، منها عشرة مليارات دولار في تطوير البنية التحتية.

وقال آبي إن اليابان ستخصص ضمن هذا المبلغ عشرة مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار « يعبر عن الإيمان بمستقبل أفريقيا ».

وأضاف في كلمة له أمام « مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية في أفريقيا » المعروف اختصارا بـ « تيكاد » (TICAD) والمنعقد حاليا في العاصمة الكينية نيروبي « أتوقع أن يرتفع المبلغ إلى ثلاثين مليار دولار »، موضحا أن الأمر يتعلق باستثمارات عامة وخاصة.

ويهدف المؤتمر إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين اليابان وأفريقيا، بينما تسعى الأولى لتوظيفه في سباقها مع الصين في الاستحواذ على الأسواق الناشئة، والحصول على امتيازات استغلال الموارد الطبيعية التي يفتقر لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر -الذي سيستمر حتى غد الأحد- سيلتقي رئيس الوزراء الياباني العشرات من القادة الأفارقة، بينهم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والجنوب أفريقي جاكوب زوما.

يذكر أن « تيكاد » تأسست عام 1993 في اليابان، في إطار الشراكة الأفريقية اليابانية، وتعد أول شراكة مع الاتحاد الأفريقي، واستضافت العاصمة اليابانية طوكيو المؤتمر أعوام 1993 و1998، و2003 و2008، و2013.