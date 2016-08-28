الشيخ يوسف سلامة ينعي إلى شعبنا شيخ التجويد في فلسطين

نعى الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة شيخ وعميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، فضيلة الشيخ محمد سعيد ملحس أستاذ التلاوة وأحكام التجويد، الذي انتقل إلى رحمته تعالى الجمعة الماضية في مدينة نابلس عن عمر يناهز التسعين عاما.

وَيُعَدّ الشيخ محمد ملحس من الأساتذة المتميزين الذين نذروا حياتهم لخدمة كتاب الله عز وجلّ وتعليمه وتلاوته؛ لينالوا رضا الله في الدنيا والآخرة، كما وفقه الله لتأليف (كتاب أحكام تجويد القرآن) والذي طبع مرات عديدة في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى (رسالة في الوعظ والإرشاد)، كما تتلمذ على كتبه الآلاف من طلبة العلم داخل فلسطين وخارجها، وأنشأ إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس.

وقد شارك الشيخ سلامة في حفل تكريم فضيلة الشيخ، محمد سعيد ملحس بتاريخ (1/ 8/2016) بالإضافة إلى نخبة من المبدعين من محافظة نابلس، والذي أقامته لجنة من وجهاء نابلس تحت شعار (نابلس تكرمهم)، وذلك بحضور محافظ نابلس ممثلاً عن الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الرسمية والأهلية، حيث أقيمت الاحتفالية في مسرح الأمير تركي بن عبد العزيز بجامعة النجاح الوطنية بنابلس.

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ سلامة قد ألف كتاباً عن فضيلة الشيخ محمد ملحس (قُرّاء من أرض الإسراء« 3 » فضيلة الشيخ / محمد سعيد ملحس « رحمه الله »)، وتضمن الكتاب المقدمة ثم الاسم والنسب والمولد والنشأة، ثم مؤلفاته وآثاره العلمية، ثم مهامه ووظائفه، وتأسيسه لإذاعة القرآن الكريم، ثم تكريم وزارة الأوقاف للشيخ، وجهود الوزارة في خدمة كتاب الله الكريم وأهله، وانتهى الكتاب بالخاتمة ، وقد تم توزيع هذا الكتاب على جميع المشاركين في حفل التكريم.

وقد سبق للشيخ سلامة أن كتب عن عالمين جليلين من القرّاء الأفذاذ هما فضيلة الشيخ حمدي سعيد مدوخ شيخ المقارئ الفلسطينية- رحمه الله-، وفضيلة الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي بالخليل- حفظه الله-.