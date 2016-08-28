الجهاد تكرم عوائل الشهداء في منطقة الزرقا شمال القطاع

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وأسرة مسجد نعمة الغفري حفل تكريم لعوائل الشهداء في منطقة الزرقاء _إقليم الشمال بحضور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ داود شهاب « أبو أحمد »، والأستاذ نضال بدر « أبو حازم » مسئول إقليم الشمال لحركة الجهاد, والأستاذ يحيى يحيى « أبو أحمد » مسئول الفعاليات في إقليم الشمال , حيث تخلل الاحتفال العديد من الفقرات.

وألقى شهاب كلمة حركة الجهاد الإسلامي، أكد فيها على أن الشهداء علامات مضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ القضية الفلسطينية وفي تاريخ الانتفاضة المجيدة المباركة، منوهاً إلى مسيرة الجهاد المقاومة لم لن تنكسر أو تتوقف كما يراهن البضع لأنها باقية ببركة دماء القادة والمجاهدين الذين يواصلون رحلة البذل والعطاء.

وأضاف: « الدم الفلسطيني لازال ينزف على محراب الحرية والتحرير، وهذا الدم المراق يولد عزيمة وإصرار على مقاومة الاحتلال وقتال العدو الذي لن يكون له مكان في أرضنا وفوق ترابنا مهما طال ليله سيزول »..

ووجه شهاب التحية لأرواح الشهداء قائلا: أن كل الشهداء أعزاء على قلوبنا، وسيبقى دمهم عهد ووصية، وستبقى فلسطين منارة تضيء الطريق لكل عاشقين الشهادة.

عوائل الشهداء بدورهم عبروا عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، مؤكدين صبر واحتسابهم وعزمهم مواصلة طريق التضحية والفداء حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من دنس اليهود المغتصبين.

وفي نهاية الاحتفال كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي _ إقليم الشمال أهالي الشهداء في منطقة الزرقاء شمال قطاع غزة.













































































