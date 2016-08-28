صور..« الاختلاط » يشل الدراسة بأحد مدارس خانيونيس

في أول يوم للعام الدراسي تظاهر العشرات من سكان منطقة المواصي غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، أمام مدرسة جرار القدوة للمطالبة بمنع الاختلاط وتوسعة المدارس وبناء مدارس جديدة.

مدرسة جرار القدوة أنشأت في عام 1998، وهي المدرسة الوحيدة في المنطقة وتضم نحو 2000 طالب وطالبة من كافة المراحل يداومون داخلها بشكل مختلط.

ورفع المحتجون شعارات تطالب وزارة التربية والتعليم بالعمل على إيجاد حل سريع وعاجل لمشكلة الاختلاط في المدرسة، وبناء مدارس جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات في المنطقة، وخصوصاً أولئك الذين يقطنون أماكن بعيدة عن المدرسة الموجودة، ويجدون صعوبة في الوصول اليها.

من جهته أوضح منسق الوقفة الاحتجاجية، محمد الزق أن الأهالي جاؤوا في أول يوم دراسي لإيصال رسالة الى وزارة التربية والتعليم، بأنه إن لم يجدوا حلاً سريعاً لهذه المشكلة خلال أسبوع، فإنهم سيصعدون من إجراءاتهم الاحتجاجية، وسيمنعون أبنائهم من الذهاب الى المدرسة.

وأشار الزق في حديث لــ « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » الى أن المدرسة يتردد عليها 2000 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، موزعين على فترتين صباحية ومسائية، حيث أن الطالبات في الفترة الصباحية يواجهن مشكلة في صعوبة الوصول للمدرسة من مناطق بعيدة بسبب صعوبة المواصلات.

ولفت الى أنه عند انتهاء الدوام المدرسي للطالبات يكون قد حان وقت دوام البنين الذين يكونون قد اصطفوا على باب المدرسة، مما يتسبب في حالة ازدحام واختلاط تسببت في الكثير من المشكلات.

وأضاف الزق الى أن هناك اتصالات تجري منذ زمن مع التربية والتعليم، وكان هناك وعودات بحل المشكلة، وأُوجد التمويل لبناء 20 مدرسة جديدة، حيث بُنيت 5 مدارس في محافظة خانيونس، ولكن منطقة المواصي لم يتم انشاء أي مدارس جديدة فيها، بدعوى عدم وجود مواد بناء وظروف الحصار.

يشار الى أن قطاع غزة يعاني من نقص المدارس والمنشآت التعليمية نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد وعدم التمكن من إعمار مدارس دمرت بالكامل أو تعرضت للتدمير الجزئي خلال العدوان الأخير عام 2014 على القطاع.

















