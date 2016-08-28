عميد أسرى جنين يدخل عامه الـ28 في سجون الاحتلال

دخل الأسير رائد محمد السعدي (49 عاماً) من سكان من بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، عامه الـ 28 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر الأسير السعدي عميد أسرى مدينة جنين وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المدينة، حيث اعتقل في 28/8/1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة لـ20 عاما، بتهمة مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية أدت لمقتل جنود ومستوطنين.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يطلق سراح الأسير السعدي في الرابعة من الأسرى القدامى في العام 2014، إلا أن الاحتلال رفض الالتزام بما تعهد به للسلطة ولم يفرج عن هذه الدفعة