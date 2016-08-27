الأوضاع الاقتصادية في غزة قد تمنع إحياء « سُّنة الأضحية »

على الرغم من توافر الأضاحي في قطاع غزة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن سوق الماشية في هذه الأيام تشهدُ كساداً كبيراً؛ لأسبابٍ عدة ابرزها ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب الواقع الاقتصادي المرير.

وتعاني مزارع الماشية في قطاع غزة من ركود اقتصادي حاد، ويُرجعُ أصحابها ضُعف إقبال المواطنين على شراء الأضاحي إلى الواقع الاقتصادي السيئ، إلى جانب عدم انتظام صرف رواتب الموظفين في القطاع العام في غزة.

وشهدت سوق الماشية انخفاضاً كبيراً في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ويتراوح سعر كيلو العجل « هولاندي » 17.5 شيكل، و« السمنتال » 18.5 شيكل، و« الفرنسي » 19 شيكل، و« البلجيكي » 19 شيكل، و« المعراف » و« الشيراري » 19 شيكل للكيلو، و« اليموزين » 19 شيكل، أما سعر كيلو الخراف فهي ما بين 4.5 دينار إلى 5.5 دينار.

أبو أحمد البطنيجي صاحب مزرعة للمواشي أكد أن إقبال المواطنين على شراء العجول « ضعيف للغاية »، وأنّ غالبية الزبائن تأتي للسؤال دون الشراء، مشيراً إلى أن الواقع الاقتصادي الصعب في غزة وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين دفع الكثيرين للعزوف عن شراء الأضاحي.

تجار: ركود سوق الأضاحي في ناتج عن الوضع الاقتصادي وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين

ويقول البطنيجي لـ« فلسطين اليوم »: الأضاحي موجودة وأسعارها منخفضة وعيد الأضحى يقترب، وعلى الرغم من ذلك هناك عزوف من الناس على الشراء، متوقعاً تحسن سوق الماشية مع اقترب عيد الأضحى، نظراً لوجود عدد من الناس ينتظرون ثبات سعر الأضاحي ويتوقعون انخفاضها.

ولفت إلى أن الأضاحي في قطاع غزة بحالة صحية « ممتازة » وتخضع للفحوصات الطبية اللازمة، مع الإشارة إلى وجود بعض الوفيات في بعض المزارع جراء إصابتها بحمى « الملاريا » الناتجة عن ارتفاع حرارة الجو.

صاحب مزرعة أخرى، يقول: إن الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر لمستويات غير مسبوقة، اثَّرت على شراء الأضاحي هذا العام، مضيفاً أن « سوق المواشي يعتمد في مبيعاته على الجمعيات الخيرية التي تشتري كميات كبيرة في كل عام؛ إلا أن عدداً من الجمعيات لم تتقدم لعرض مناقصاتها لشراء الأضاحي هذا العام.

وبين التاجر أن تجار المواشي تكبدوا خسائر فادحة جراء انخفاض أسعار الماشية، قائلاً »عدد من التجار اشتروا قبل شهرين مجموعة من المواشي بأسعار مرتفعة، وتفاجئوا بانخفاض الأسعار خلال الأيام الماضي، الأمر الذي عرضهم للخسارة".

الزراعة: الأضاحي متوفرة بأسعار أقل من العام الماضي

مدير عام التسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا أكد أن أسعار الأضاحي في قطاع غزة ستنخفض لتوفرها بكميات كافية.

وأوضح السقا في تصريح صحفي أن قرابة 25 ألف رأس من العجول والأبقار متوفرة بـ غزة منذ أول العام الحالي ما بين استيراد وإنتاج محلي، مشيرا إلى أن القطاع يستهلك ألفي عجل شهريا.

ويستهلك قطاع غزة حوالي 15 ألف رأس تقريبا في عيد الأضحى المبارك.