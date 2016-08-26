5 اصابات في مواجهات مع الاحتلال أعقبت تشييع الشهيد حامد بسلواد

اصيب خمسة شبان، مساء اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عند المدخل الغربي لبلدة سلواد عقب تشييع الشهيد اياد حامد.

وكان المئات شاركوا في تشييع الشهيد اياد حامد في مقبرة شهداء البلدة، والذي ارتقى بعد إعدامه ظهر اليوم على المدخل الغربي للبلدة.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني والاسفنجي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان عقب التشييع، كما استهدفت المركبات المارة في المنطقة، ما أدى لإلحاق أضرار مادية كبيرة فيها.

يذكر أن الشهيد اياد حامد هو الشهيد الخامس في البلدة منذ اندلاع الهبة الجماهيرية، وارتقوا جميعا في ذات المكان.