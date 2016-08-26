الاحتلال يسحب تصاريح عائلات أسرى من جنين

سحبت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، تصاريح الزيارة من عائلات عدد من اسرى محافظة جنين، ومنعتهم من زيارة ابنائهم حتى اشعار آخر.

وأفادت والدة الاسير محمود ابراهيم لـصحيفة « القدس »، ان الجنود على حاجز الجلمة احتجزوها بعد فحص بطاقتها االشخصية ورفضوا السماح لها بالمرور كباقي اهالي الاسرى، مضيفة، أنه بعد عزلها لثلاث ساعات ابلغها ضابط مخابرات بسحب تصريحها لاسباب امنية، وعدم السماح لها بالمرور عبر الحواجز وزيارة ابنها المعتقل منذ 10 سنوات والمحكوم 20 عاماَ حتى إشعار آخر.

فيما ذكرت والدة الاسير مراد زيدان، انها عندما وصلت لبوابة الاحتلال التي يمر من خلالها الاهالي للعبور لزيارة ابنائهم، طلبت منها المجندة مرافقتها لغرفة خاصة واخضعتها للتفتيش الجسدي، ثم احتجزتها لساعة ونصف، قبل أن يحقق معها ضابط مخابرات ثم يمزق تصريحها قائلا: « أنت ممنوعة من دخول اسرائيل ».

وصادرت سلطات الاحتلال تصاريح عائلات 30 أسيرا مؤخرا بذريعة المنع الأمني، ومازالت تحرم هذه العائلات وأبنائها من الزيارة دون سقف زمني محدد.