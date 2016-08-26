عريقات يطالب محكمة الجنايات الدولية بالقيام بدورها بالنظر في الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الجمعة، على ضرورة قيام محكمة الجنايات الدولية بدورها بالنظر في الجرائم الإسرائيلية.

وقال عريقات في بيان صحفي: لم نكن نتوقع أقل من قيام الاحتلال الإسرائيلي بتبرير جرائمه وممارساته العدوانية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة صيف العام 2014 في التحقيق الذي أجرته مؤخرا السلطات الاسرائيلية حول جرائم وانتهاكات ارتكبها جنودها خلال العدوان.

وتابع: وتعكس هذه الخطوة موقف الاحتلال من قصف أحياء المدنيين ومؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك المؤسسات التي تأوي اللاجئين إلى جانب قصف واستهداف المستشفيات ومبان أخرى تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقيات جنيف وقتل 487 طفلا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر لأكثر من 50 يوما.

وأضاف عريقات: وعلى الرغم من كل هذه الممارسات العنيفة تجاه المدنيين العزل إلا أن إسرائيل لا تعترف بمسؤوليتها عن هذه الممارسات، كما أن قبول نتائج التحقيق الذي أجرته دولة الاحتلال هو سابقة خطيرة، ونحن قدّمنا لمحكمة الجنايات الدولية معلومات حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة. إلا أن قيام دولة الاحتلال بتبرئة جيشها من ارتكاب أي جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني بل ورفضها الاعتراف بكل ممارسته وجرائمه يستوجب أن تقوم محكمة الجنايات بدورها بالنظر في تلك الجرائم.

وقال: كما أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته من ممارسات الاحتلال العدوانية وإنهاء سياسة إفلات دولة الاحتلال من العقاب على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.