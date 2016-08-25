خارجية الاحتلال ترد على بيان الأمم المتحدة: لا حصانة للمهندس وحيد البرش

اصدت خارجية الاحتلال بيانا مضاد لبيان الامم المتحدة التي طالبت الاحتلال بالافراج عن المهندس وحيد البرش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في غزة حيث قالت الامم المتحدة « إن المهندس البرش يتمتع بحصانة الامم المتحدة » وجاء في بيان خارجية الاحتلال « اسرائيل لا تعترف بتلك الحصانة فالبرش ساعد حماس ».

وزعم مؤخراً الشاباك أن اعتقال البرش جاء بشبهة أنه حوّل أموال ' UNDP' لصالح ترميم مرسى لوحدة كوماندوس بحري للقسام، والبرش معتقل في بئر السبع.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه في أعقاب اعتقال البرش أرسلت الأمم المتحدة رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، أكدت فيها على أن 'السيد البرش يتمتع بحصانة من الاعتقال« .

وأضافت الأمم المتحدة في الرسالة أنه 'نطالب بإطلاق سراح السيد البرش وتسليمه إلى الأمم المتحدة وإيقاف أي إجراء قضائي ضده، إلى حين يحصل الأمين العام للأمم المتحدة على فرصة للتيقن من أنه يستحق الحصانة' وشددت على أنه 'في هذه الأثناء نطالب بأن يلتقي مندوبونا معه فورا'.

وصباح اليوم احتجت دول غربية من الحليفات المركزيات لـــ »إسرائيل« لدى وزارة خارجية الأخيرة، في الأيام الماضية، بأنها لم تتلق حتى الآن أية معلومات استخبارية أو أدلة على اتهامات وجهتها »إسرائيل« بأن أحد المسؤولين في منظمة المساعدات الإنسانية الأميركية 'وورلد فيجن' سرب ملايين الدولارات من المنظمة إلى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقل موقع صحيفة 'هآرتس' الالكتروني، اليوم الخميس، عن دبلوماسيين غربيين مطلعين على القضية قولهم إن أداء »إسرائيل« في هذه القضية يوحي بأن ما يهم حكومة »إسرائيل: هو 'القيام بدعاية' وليس حل القضية فعليا.