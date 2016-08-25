البرلمان العراقي « يسحب الثقة » من وزير الدفاع خالد العبيدي

أفادت الأنباء الواردة من العراق بأن نواب البرلمان صوتوا لصالح سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأجرى البرلمان تصويتا بحجب الثقة عن العبيدي في أعقاب استجوابه في وقت سابق من الشهر بشأن مزاعم فساد ينفيها وزير الدفاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعد فيه الجيش العراقي لبدء العملية العسكرية لتحرير مدينة الموصل من تنظيم « الدولة الإسلامية ».

وهذه الخطوة هي الأخيرة في سلسلة خطوات نجمت عن صراع بين العبيدي ورئيس البرلمان سالم الجبوري، وهو صاحب أعلى منصب سني في العراق.

وقد استجوب العبيدي في البرلمان حول الفساد، فضمن إجاباته اتهامات للجبوري وأعضاء آخرين في البرلمان.

ورد الجبوري بالمواقفة على نزع حصانته البرلمانية والخضوع للتحقيق، لكن محكمة أوقفت التحقيق خلال ساعات.