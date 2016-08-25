دول غربية « لإسرائيل »: لم تثبتوا حتى الآن تورط الحلبي بتحويل اموال لحماس

كشفت صحيفة هآرتس اليوم الخميس , بأن كلاً من استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تعتبر دول حليفة لإسرائيل قدمت في الايام الماضية احتجاجا لوزارة الخارجية « الاسرائيلية » لعدم تلقيها المعلومات الاستخباراتية او التقارير التي اتهمت فيها « اسرائيل » احد مدراء منظمة الرؤية العالمية World Vision الحلبي بتهمة تحويل ملايين الدولارات لكتائب القسام .

ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعه, قالت لصحيفة هآرتس ان عدم تقديم « اسرائيل » تقرير حول ادعاءاتها ضد منظمة الرؤية العالمية يعطي انطباعاً لدى الدول الغربية بأن حكومة نتنياهو معنية بالإعلام فقط وليس ايجاد حل القضية .

والجدير ذكره فبتاريخ 4 اغسطس اعلن الشاباك عن اعتقال محمد الحلبي بتهمة تحويل ملايين الدولارات للجناح العسكري لحماس .