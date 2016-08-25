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دول غربية « لإسرائيل »: لم تثبتوا حتى الآن تورط الحلبي بتحويل اموال لحماس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:55 - 25 اغسطس 2016
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كشفت صحيفة هآرتس اليوم الخميس , بأن كلاً من استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة  التي تعتبر دول حليفة لإسرائيل قدمت في الايام الماضية احتجاجا لوزارة الخارجية « الاسرائيلية »  لعدم تلقيها  المعلومات الاستخباراتية او التقارير التي اتهمت فيها « اسرائيل » احد مدراء منظمة الرؤية العالمية World Vision  الحلبي  بتهمة تحويل ملايين الدولارات لكتائب القسام .

ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعه, قالت لصحيفة هآرتس ان عدم تقديم « اسرائيل » تقرير حول ادعاءاتها ضد منظمة الرؤية العالمية يعطي انطباعاً لدى الدول الغربية بأن حكومة نتنياهو معنية بالإعلام فقط وليس  ايجاد حل القضية .

والجدير ذكره  فبتاريخ 4 اغسطس اعلن الشاباك عن اعتقال محمد الحلبي  بتهمة تحويل ملايين الدولارات  للجناح العسكري لحماس .

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