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معاريف:حملة إعلامية ضد نتنياهو للتوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:48 - 25 اغسطس 2016
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أعلنت اسرتا الجنديين المأسورين من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة , عن إطلاق حملة اعلامية واسعة النطاق غدا الجمعة , على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الانترنت الاسرائيلية , لكي يمارس الشعب الاسرائيلي ضغوطا على حكومة نتنياهو لا عادة الجنديين الذين اسرا في رفح والشجاعية.

وقالت صحيفة معاريف ان أسر الجنديين أرون شاؤول , وهدار غلودن, اعتبرتا ان الحرب بالنسبة لهم  لم تنتهي بتاريخ 26 اغسطس 2014 طالما ابنائنا لا زالا في الاسر .

وبينت الحملة الاعلامية  ان " اليوم هو اليوم ال770 ضمن الحرب علي غزة , كونها لم تنتهي  ولم تنتهي الا بإعادة ابنائنا لإسرائيل.

وتهدف الحملة وفقا لمعاريف, للضغط على الحكومة الاسرائيلية لكي تعمل كثيرا وبكل حزم لتنتهي الحرب على غزة على حد وصفهم ,  فتلك الحرب بالنسبة لنا لم تنته بعد فطالما بقي اورون شاؤول وهدار غولدن بيد حماس فهذا يعني ان حكومة نتنياهو قد انتهكت التزامها بإعادة جنودنا التي ارسلتهم تلك الحكومة لساحة القتال   .

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