المالكي: دول عديدة تسعى لعقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الأربعاء أن دولا عديدة، بينها روسيا تسعى لعقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية.

واوضح المالكي في تصريح لإذاعة « صوت فلسطين » الرسمية، إن تلك الدول التي لم يسم منها سوى روسيا، تسعى لاستضافة اجتماعات تحضيرية على مستوى القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية من أجل تسهيل الأمور ومحاولة الوصول إلي تفاهمات تسمح بعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف المالكي أن هناك جهودا تُبذل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد مثل هذا الاجتماع في العاصمة الروسية موسكو، كما أن هناك جهودا تبذل من قادة آخرين لاستضافة مثل هذه الاجتماعات.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية « ليست ضد أي من هذه الاجتماعات ، ولكن يجب التحضير لها بشكل جيد ويجب أن تكون مخرجاتها متفقا عليها، ويجب أن يترافق ذلك مع قرار إسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية مع التزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو (للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993) ».

وأشار المالكي إلى أن « هذه القضايا في غاية الأهمية، وبالتالي نحن لا نريد ولا نقبل الذهاب إلى أي اجتماع يكون هدفه إعلامي أو الاستفادة منه سياسيا من قبل الجانب الإسرائيلي بأن هناك اجتماعات ثنائية، وبالتالي لا داعي لمؤتمر دولي للسلام ».

وأردف « نحن إن كنا نوافق على أي اجتماع على أي مستوى فالهدف منه التحضير وإنجاح الجهود المبذولة من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام ».

وتابع المالكي « نحن نرى أن أي خطوة يمكن أن تتخذ من هذه اللحظة وحتى شهر ديسمبر المقبل يجب أن تصب في إنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد قبل نهاية هذا العام وترعاه فرنسا ».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث الكبرى نشرته الاثنين الماضي ، أن الروسي أبلغه استعداده لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مباحثات سلام مباشرة.

وسبق ذلك أن التقى الرئيس عباس مع مبعوث الرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت الوكالة، إن بوغدانوف نقل رسالة خطية من بوتين إلى عباس تتضمن الحديث عن مختلف التطورات في المنطقة واستكمال الجهود التي بذلت من مختلف الأطراف، واستكمالا للحديث الذي دار بينهما في اللقاءات السابقة.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت في الثالث من الشهر الماضي اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دولة بينها 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل شهور تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.