اسكتلندا تقر الحجاب زيا اختياريا للشرطيات المسلمات

أعلنت شرطة اسكتلندا، الثلاثاء، اعتماد الحجاب كجزء اختياري، من الزي الرسمي لها، للمسلمات الراغبات في الالتحاق بالخدمة الأمنية.

ونقلت صحفة شرطة اسكتلندا، عبر فيسبوك، عن رئيسها فيل غورملي قوله: « يسرني الإعلان عن هذا الأمر، وأرحب بالدعم من المجتمع الإسلامي، والمجتمع بشكل عام، وأيضا ضباط الشرطة وطاقم العمل ».

وأضاف « نحن نعمل من أجل تأكيد أن خدماتنا تمثل المجتمعات التي نعمل من أجلها، أتمنى أن الإضافة الجديدة لزينا الرسمي تساهم في تنوع الموظفين، وتضيف للمهارات الحياتية ».

وذكرت الصفحة أن الالتحاق مفتوح الآن للجميع.

ووفقا لصحيفة « ديلي تلغراف » كان بإمكان الشرطيات باسكتلندا في السابق ارتداء الحجاب ولكن بعد الحصول على موافقة.

ويأتي قرار شرطة اسكتلندا بعد يوم من سماح كندا للنساء من شرطة الخيالة بارتداء الحجاب، تشجعيا للمسلمات على الانضمام في صفوف الشرطة.

فيما أقرت شرطة العاصمة في لندن الحجاب كجزء من زيها الرسمي منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا للصحيفة البريطانية.