مجهولون يطلقون النار على منزل محامي في نابلس

أطلق مجهولون، الليلة الماضية، النار صوب منزل محامٍ في مدينة نابلس، الأمر الذي خلف أضرارا في مدخل المنزل.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في شرطة نابلس المقدم أمجد فراحته في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية « وفا »، إن منزل المحامي وائل الحزام في حي وادي التفاح، تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستقلون سيارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مدخل المنزل، ولاذوا بالفرار.

وأضاف أن قوة من المباحث الجنائية والشرطة، توجهت إلى مكان الحادثة، ورفعت الأدلة الجنائية وباشرت البحث والتحري، وما زال التحقيق جاريا.