برشلونة يرفض رفع الراية البيضاء أمام فالنسيا

سيحاول فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم خلال الساعات القادمة إعادة فتح باب المفاوضات مع فالنسيا من أجل ضم مهاجمه باكو ألكاسير.

وقالت صحيفة « ماركا » الإسبانية على موقعها الإلكتروني، اليوم، الثلاثاء، إن محاولة ضم ألكاسير تأتي في إطار سعي النادي الكتالوني ومدربه، لويس إنريكي، لتعزيز خط هجوم الفريق بلاعب رابع مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

ولكن فوجئ برشلونة في عرضه الأول برد نادي فالنسيا العلني على لسان رئيسه جارثيا بيتارش أن اللاعب ليس للبيع.

ومع ذلك، فإن النادي الكتالوني يرغب في إعادة فتح باب المفاوضات والتحلي بالتفاؤل هذه المرة، حيث سيحاول إقناع بيتر ليم، مالك نادي فالنسيا، ببيع اللاعب على الرغم من رفض الجمهور.

ومن أهم النقاط التي يعول عليها المسؤولون في برشلونة أن فالنسيا في حاجة عاجلة للأموال كي يغطي تكاليف لاعبيه، وأمام مطالبة الجماهير الكتالونية لضم مهاجم صريح ثان بعد سواريز، الذي سيخوض هذا الموسم مباريات أكثر بسبب مباريات المنتخب، فبرشلونة على استعداد لرفع قيمة الصفقة حتى 30 مليون يورو.