اصابة 4 مواطنين جرّاء حادثي سير في نابلس

أصيب أربعة مواطنين، اليوم الاثنين، في حادثي سير منفصلين وقع احدهما في حي المعاجين غرب مدينة نابلس، والثاني عند مفرق بلدة سبسطية، شمال غرب المدينة.

وأشار مركز الاسعاف والطواريء التابع للهلال الاحمر في مدينة نابلس، أن ثلاثة مواطنين تعرضوا لاصابات طفيفة جرّاء حادث سير وقع في حي المعاجين، وأن طواقم الاسعاف قدمت الاسعافات الأولية لهم ونقلتهم الى المستشفيات من اجل العلاج.

بدوره، أفاد الدفاع المدني ان طفلا اصيب اصابة متوسطة جرّاء تصادم مركبة عمومية مع شاحنة عند مفرق بلدة سبسطية، وقد هرعت طواقم الدفاع الى موقع الحادث وعملت على اخلاء المصاب وتسليمه لطواقم الهلال الاحمر التي نقلته بدورها للمستشفى، فيما تمت ازالة مخلفات الحادث واعادة فتح الطريق امام حركة المرور.

وأهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مهندس مالك عالية، بالسائقين ضرورة الانتباه وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بالشواخص المرورية وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وعمل الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من فعالية المكابح ،وذلك حفاظاً على ممتلكاتهم وحرصاً على سلامتهم.