ذوي الشهداء والأسرى يزورون الأسير المحرر « التلاحمة » في المشفى

زار عدد من أهالي الشهداء والأسرى، اليوم الاثنين، الأسير المحرر محمود التلاحمة شقيق الشهيد ضياء التلاحمة في مستشفى الاستشاري العربي بضاحية ريحان .

وذكرت مصادر محلية، أن من بين الأهالي، ذوي الشهيد مهند الحلبي، والشهيدة كريمة صوالحة، والأسير بلال الكايد .

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت الأسير المحرر محمود التلاحمة بتاريخ 22/10/2015م.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر محمود التلاحمة ولد بتاريخ 14/07/1992م، وهو أعزب؛ ومن بلدة دورا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ وهو شقيق الشهيد ضياء التلاحمة الذي استشهد بتاريخ 23/09/2015م، أثناء تنفيذه عملية جهادية؛ وكان لاستشهاده الأثر الكبير في اندلاع الانتفاضة المباركة؛ وسبق أن أمضى عام في سجون الاحتلال خلال اعتقال سابق؛ وهو حاصل على بكالوريوس حقوق من جامعة النجاح الوطنية، وكذلك هو شقيق الأسير محمد التلاحمة القابع في سجن النقب على ذمة الاعتقال الإداري والذي اعتقله الاحتلال إلى جانب شقيقه المحرر محمود بعد استشهاد شقيقهما ضياء رحمه الله فيما كان شقيهم الأكبر المحرر عمر معتقل على ذمة الاعتقال الإداري منذ عامين.









